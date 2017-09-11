В ДТП в Кадамджае погибли четверо человек

На 20-м километре дороги Кадамджай — Айдаркен 9 сентября столкнулись «Дэу Матиз» и грузовик марки «Мерседес-Бенц-709». Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

По их данным, водитель грузовика не справился с управлением.

От полученных травм в больнице погибли водитель «Дэу Матиз» и 44-летняя пассажирка с сыновьями 2002 и 2016 годов рождения. Еще один сын женщины, 2004 года рождения, находится в реанимации районной больницы.

Пассажиры грузовика отделались легкими травмами. Возбуждено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы. Водитель «Мерседес-Бенц-709» водворен в ИВС.