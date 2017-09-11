Осужденного избили во время этапирования из одной колонии в другую

Осужденного, который отбывает наказание в учреждении ГСИН №27, жестоко избили во время этапирования в учреждение №21. Об этом сообщает Национальный центр по предупреждению пыток.

По его данным, утром 5 сентября осужденного без предупреждения вывезли за пределы исправительной колонии №27.

«По словам пострадавшего, после того как его вывели за территорию учреждения в сопровождении конвоя, его жестоко избили неизвестные лица. Заключенного в большей части били по голове, рукам и ногам. На теле имеются царапины и гематомы», — говорится в сообщении.

По факту центр направил все необходимые материалы в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы ГП КР для проверки данной информации и принятия соответствующих мер.

В пресс-службе ГСИН обещали прокомментировать данную информацию позже.