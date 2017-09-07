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Происшествия

Российские военные спасли от пожара кыргызское село

Российские военные спасли от пожара кыргызское село с тысячей жителей, сообщает ТАСС.

«Военнослужащие объединенной российской авиабазы «Кант», дислоцированной на территории КР, защитили от пожара частные дома жителей села в Московском районе в 40 км западнее Бишкека», — сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Площадь возгорания составила более 50 гектаров, огонь охватил хозяйственные постройки, угрожая перекинуться на находящиеся в непосредственной близости частные дома населенного пункта, в котором проживают около 1 тысячи человек. Получив сигнал местных властей о помощи, на место пожара оперативно прибыла команда военной базы. Совместными усилиями удалось потушить пожар, не дав ему распространиться на домовладения», — говорится в сообщении.

В Центральном военном округе не уточнили, какие силы были задействованы в борьбе с огнем.

База в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.
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