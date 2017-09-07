Российские военные спасли от пожара кыргызское село с тысячей жителей, сообщает ТАСС.
«Военнослужащие объединенной российской авиабазы «Кант», дислоцированной на территории КР, защитили от пожара частные дома жителей села в Московском районе в
«Площадь возгорания составила более
В Центральном военном округе не уточнили, какие силы были задействованы в борьбе с огнем.
База в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.