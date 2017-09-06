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Происшествия

Авария с участием нескольких машин произошла на улице Алма-Атинской в Бишкеке

На улице Алма-Атинской в Бишкеке произошла авария с участием нескольких машин. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.

По их данным, ДТП произошло на пересечении улиц Алма-Атинской и проспекта Чуй. Автомобиль марки «Мерседес» влетел под грузовой «Хово». Еще несколько машин стоят на обочине. Сотрудников УПМ на месте аварии пока нет.

«Сейчас на месте аварии образовалась огромная пробка. Проехать практически невозможно. Мы стояли в пробке более получаса, но за это время сотрудники УПМ так и не приехали на место происшествия, чтобы хотя бы навести порядок на дороге. Кто виноват в ДТП, непонятно, но водитель «Мерседеса» уже снял с машины государственные номерные знаки», — сообщили автолюбители с места событий.
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