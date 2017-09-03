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Происшествия

ДТП на объездной: генерал Абдыгул Чотбаев госпитализирован, еще двое погибли

Вчера на объездной дороге, на 40-м километре трассы Бишкек — Торугарт произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погибли два человека.

По данным Управления патрульной милиции, на дороге столкнулись две машины — «Тойота Ленд Крузер» и «Мазда». Двое человек из «Мазды» погибли. Еще пятеро пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

За рулем «Тойоты Ленд Крузера» находился бывший командующий Национальной гвардией, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев. Он находится в больнице.

По предварительным данным Патрульной милиции, причиной ДТП стал выезд «Мазды» на встречную полосу.

Следственные мероприятия продолжаются.
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