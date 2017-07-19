В Оше 83-летний мужчина зарезал свою жену

В Оше 83-летний мужчина зарезал жену. Об этом сообщили в УВД южной столицы. Уточняется, что погибшей было 79 лет.

«На место преступления в село Жапалак выезжала оперативно-следственная группа. Неизвестная женщина лежала на дороге окровавленной. Ее личность установили. Это Арзикан Мурзаева, 1938 года рождения. При осмотре трупа выявлены ножевые ранения в области шеи. По горячим следам по подозрению в совершении преступлении задержан Ташполот Мурзаев», — проинформировали в УВД.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина был пьян. Он поссорился с женой и ударил ее ножом.

Арзикан Мурзаева скончалась от большой потери крови.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в СИЗО Оша.