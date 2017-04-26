Работник наркологической клиники забил насмерть пациента

Работник частной наркологической клиники в Бишкеке забил насмерть пациента. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Главном управлении внутренних дел столицы.

По их данным, 24-летний подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Как сообщили в милиции, в начале марта супруга привезла на принудительное лечение своего мужа, страдающего алкоголизмом, но он попытался бежать. Между ним и сотрудником клиники произошла потасовка. В результате санитар избил его, а когда тот потерял сознание, отнес в палату и уложил на кровать. Мужчина скончался ночью, как установила экспертиза, от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело.