Коррупция в университетах: из вузов Оша отчислили более 13 тысяч студентов

Из высших учебных заведений Оша отчислено 13 тысяч 295 студентов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
Отмечается, что в целях устранения коррупции в сфере образования в конце 2024 года и начале 2025 года были проведены профилактические мероприятия с участием руководителей вузов.
В результате, по данным ведомства, отчислены студенты 5 вузов, которые не посещали занятия или имели академические задолженности:
- Ошский государственный университет — 3 тысячи 573;
- Ошский технологический университет — 2 тысячи 754;
- Кыргызско-Узбекский международный университет — 3 тысячи 167;
- Ошский государственный педагогический университет — 3 тысячи 629;
- Филиал Кыргызского национального университета — 172.
Отмечается, что ГКНБ проверяет должностных лиц указанных вузов на предмет их причастности к незаконному обучению студентов.
Ранее ГКНБ сообщал об отчислеии сотен, а в некоторых случаях, тысяч студентов из вузов в Бишкеке, Нарыне и Иссык-Кульской области.