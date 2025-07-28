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Коррупция в университетах: из вузов Оша отчислили более 13 тысяч студентов

Из высших учебных заведений Оша отчислено 13 тысяч 295 студентов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что в целях устранения коррупции в сфере образования в конце 2024 года и начале 2025 года были проведены профилактические мероприятия с участием руководителей вузов.

В результате, по данным ведомства, отчислены студенты 5 вузов, которые не посещали занятия или имели академические задолженности:

  • Ошский государственный университет — 3 тысячи 573;
  • Ошский технологический университет — 2 тысячи 754;
  • Кыргызско-Узбекский международный университет — 3 тысячи 167;
  • Ошский государственный педагогический университет — 3 тысячи 629;
  • Филиал Кыргызского национального университета — 172.

Отмечается, что ГКНБ проверяет должностных лиц указанных вузов на предмет их причастности к незаконному обучению студентов.

Ранее ГКНБ сообщал об отчислеии сотен, а в некоторых случаях, тысяч студентов из вузов в Бишкеке, Нарыне и Иссык-Кульской области. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337725/
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