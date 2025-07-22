Около тысячи студентов отчислили из вузов на Иссык-Куле после проверки ГКНБ

В рамках проводимых ГКНБ мероприятий по искоренению коррупционных и иных противоправных проявлений в сфере образования отчислены около 1 тысячи студентов вузов, расположенных на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.
По его данным, во время проверки посещаемости студентов и качества образования выявили студентов, которые игнорировали требования высших и специализированных учебных заведений.
В частности, за 2024-2025 учебный год отчислили 941 студента:
-
Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова — 779;
-
Гуманитарно-естественнонаучный факультет КНУ имени Ж.Баласагына — 114;
-
Каракольский медицинский колледж имени И.Ахунбаева — 48.