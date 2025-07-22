11:59
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Происшествия

Около тысячи студентов отчислили из вузов на Иссык-Куле после проверки ГКНБ

В рамках проводимых ГКНБ мероприятий по искоренению коррупционных и иных противоправных проявлений в сфере образования отчислены около 1 тысячи студентов вузов, расположенных на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, во время проверки посещаемости студентов и качества образования выявили студентов, которые игнорировали требования высших и специализированных учебных заведений.

В частности, за 2024-2025 учебный год отчислили 941 студента:

  • Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова — 779;

  • Гуманитарно-естественнонаучный факультет КНУ имени Ж.Баласагына — 114;

  • Каракольский медицинский колледж имени И.Ахунбаева — 48.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337050/
просмотров: 1954
Версия для печати
Материалы по теме
Из Кыргызско-Российского Славянского университета отчислены 12 студентов
Низкая зарплата и нет принципов. Почему в вузах так много фиктивных студентов
Высшее образование не должно быть бесплатным — эксперт
ГКНБ: в КНУ имени Ж.Баласагына отчислили почти 3 тысячи фиктивных студентов
Министерство науки КР и ОЭЗ «Алабуга» РФ подписали меморандум о сотрудничестве
Это важно! США ввели новые требования к претендентам на студенческие визы
Айдин из Маевки. Как парень стал голосом кыргызской молодежи в Нью-Йорке
США приостановят собеседования на студенческие визы
В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана
Обострение. Минобразования КР проводит работу среди студентов Индии и Пакистана
Популярные новости
Из&nbsp;Ленинградской области выдворили 1&nbsp;тысячу мигрантов, в&nbsp;том числе граждан&nbsp;КР Из Ленинградской области выдворили 1 тысячу мигрантов, в том числе граждан КР
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
На&nbsp;Иссык-Куле приостановлена деятельность одного из&nbsp;пансионатов На Иссык-Куле приостановлена деятельность одного из пансионатов
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;мошенничестве с&nbsp;виртуальными активами В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве с виртуальными активами
Бизнес
&laquo;Специальное предложение&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; свобода быть на&nbsp;связи всегда и&nbsp;везде «Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
Beeline вручил призы победителям лотереи &laquo;Билет на&nbsp;миллион&raquo; Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
22 июля, вторник
11:57
День металлурга: Кумтор наградил лучших работников День металлурга: Кумтор наградил лучших работников
11:52
Горит центральный парк Джалал-Абада
11:49
Кабмин РФ отказался освобождать прибывших по квоте мигрантов от экзаменов
11:46
«Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
11:43
В Оше еще три рынка перенесут на новый муниципальный базар