ГКНБ: в КНУ имени Ж.Баласагына отчислили почти 3 тысячи фиктивных студентов

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына выявлены фиктивные студенты, не посещающие занятия. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

«В результате проведенных мероприятий выявлены студенты, которые фактически не участвовали в учебном процессе, но при этом числились в составе обучающихся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» УК КР. Из числа студентов отчислены 2 тысячи 710 человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга лиц из числа преподавательского и административного состава КНУ, причастных к выявленным фактам нарушений.