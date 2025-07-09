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ГКНБ: в КНУ имени Ж.Баласагына отчислили почти 3 тысячи фиктивных студентов

В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына выявлены фиктивные студенты, не посещающие занятия. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

«В результате проведенных мероприятий выявлены студенты, которые фактически не участвовали в учебном процессе, но при этом числились в составе обучающихся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» УК КР. Из числа студентов отчислены 2 тысячи 710 человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга лиц из числа преподавательского и административного состава КНУ, причастных к выявленным фактам нарушений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335646/
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