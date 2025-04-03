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В Нарынском университете отчислено более 300 студентов, наказано 13 работников

В рамках борьбы с коррупцией в системе образования из Нарынского государственного университета имени С.Нааматова отчислено более 300 иностранных студентов, к дисциплинарной ответственности привлечено 13 работников вуза, от занимаемой должности отстранен директор НГУ, а также рекомендовано снять с занимаемой должности ответственных руководителей вуза. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в конце 2023 года руководство и ответственные работники вуза в нарушение требований законодательства в сфере образования посредством перевода осуществили прием более 400 иностранных студентов из других университетов.

«В частности, приемная комиссия оформила перевод указанных студентов на дистанционную форму обучения, несмотря на отсутствие необходимых для зачисления документов и превышение количества допустимой академической разницы предметов.

Также установлено, что руководство вуза, преднамеренно включив некомпетентных работников учебного заведения в состав приемной комиссии, путем давления на них организовало фиктивную работу комиссии, что позволило отдельным иностранным студентам осуществить перевод в НГУ по поддельным документам», — говорится в сообщении.

Комиссия Министерства образования и науки факт незаконного перевода и зачисления студентов подтвердила.

Также она выявила ряд других грубых нарушений, в том числе не проводились онлайн-занятия, оценки проставлялись необоснованно, доступ к личным электронным кабинетам студентов предоставлялся бесконтрольно и вне учебного графика, имелась крупная задолженность по оплате контракта.

«Дополнительно выявлено, что, несмотря на абсолютное невладение государственным и официальным языками большинством обучающихся студентов, тесты якобы принимались у них на указанных языках и проставлялись им высокие оценки во время сессий. Преподавание на других языках вузом предусмотрено не было. Таким образом, руководство и ответственные лица НГУ, пренебрегая качеством образования, пытались извлечь исключительно финансовую выгоду от приема иностранных студентов. Вследствие чего созданы условия для коррупционных проявлений и предпосылки к снижению доверия к международным образовательным услугам страны», — отмечают в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324819/
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