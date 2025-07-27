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Бизнесмену Имамидину Ташову вынесли приговор: девять лет лишения свободы

Бизнесмену Имамидину Ташову вынесли приговор: девять лет лишения свободы. Об этом в соцсетях сообщила адвокат Асель Аргымбаева.

из архива
Фото из архива. Бизнесмена Имамидина Ташова приговорили к девяти годам лишения свободы

По ее данным, Первомайский районный суд Бишкека огласил решение. Государственный обвинитель просил суд приговорить обвиняемого по совокупности ряда статей Уголовного кодекса к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд вынес вердикт о девяти годах заключения.

Напомним, в декабре 2024-го после очередного продления ареста основатель стройкомпании KG Group попытался перерезать себе горло. Это была вторая попытка суицида. 29 октября Имамидина Ташова из СИЗО доставили в больницу. 17 декабря бизнесмен вновь попытался наложить на себя руки, куском стекла он порезал живот.

Ранее бизнесмену предъявили обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.

Имамидин Ташов задержан в апреле прошлого года в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение предпринимателя, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».

Адвокат назвала приговор «беспределом», пообещав предоставить комментарий позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337637/
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