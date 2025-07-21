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Дело «Клоопа». Еще один бывший сотрудник редакции вызван на допрос

Бывший фрилансер «Клоопа» Кутман Каленов вызван на допрос в ГКНБ. Об этом сообщили в редакции.

Отмечается, что 20 июля в международном аэропорту «Манас» сотрудники ГКНБ задержали 19-летнего бывшего фрилансера издания Кутмана Каленова.

Известно, что он отправлялся в личную поездку на несколько дней, но его остановили сотрудники Пограничной службы Кыргызстана при прохождении паспортного контроля.

Кутман Каленов, будучи студентом, проходил практику в «Клоопе», а после стажировки сотрудничал с изданием в качестве фрилансера.

По данным редакции, из аэропорта Кутмана Каленова увезли на допрос, вечером того же дня отпустили.

Ранее сообщалось, что банковские счета нескольких сотрудников «Клоопа» заблокированы по решению суда.

Напомним, в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягул Болот кызы ранее провели обыск, после ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору издания в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос в ГКНБ. После обысков на допрос забрали действующую журналистку Айдай Эркебаеву и бывшую сотрудницу редакции Зару Сыдыгалиеву, которая уволилась еще в 2023 году. Всего на допросе было семь человек.

30 мая задержали бухгалтера «Клоопа». Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ.

Под подписку о неразглашении отпущены Зыягул Болот кызы, Айдай Эркебаева, Зара Сыдыгалиева и еще две девушки, доставленные на допрос вместе с действующими и бывшими журналистами издания.

Напомним, в 2023 году прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024-м его ликвидировали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336882/
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