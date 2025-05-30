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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Бухгалтера «Клоопа» доставили в ГКНБ. Ведомство выступило с заявлением

Стало известно о задержании бухгалтера издания «Клооп». По информации СМИ, ее остановили на улице в Бишкеке возле одного из банков и везут в Государственный комитет национальной безопасности.

Это задержание последовало за вчерашними событиями, когда, по данным «Клоопа», сотрудники ГКНБ задержали административную сотрудницу издания. В помещении, где хранилась бухгалтерская документация, провели многочасовой обыск. Девушку, сообщает медиа, допрашивали всю ночь и отпустили только сегодня утром.

Ранее, 28 мая, в Оше задержали журналистку Зыягуль Болот кызы, а в Бишкеке — видеооператора Александра Александрова, бывшего видеооператора Жоомарта Дуулатова, журналистку Айдай Эркебаеву, бывшую сотрудницу Зару Садыгалиеву и сотрудника Абдиля Торобаева. Позже всех, кроме Александрова и Дуулатова, отпустили. Видеооператорам вменяют «соучастие в призывах к массовым беспорядкам». Они провели 48 часов в ГКНБ. На данный момент Первомайский районный суд Бишкека избирает им меру пресечения.

Комментарий ГКНБ по делу «Клоопа»

Госкомитет распространил официальное заявление по поводу ситуации с изданием. В ведомстве напомнили, что в феврале 2024 года решением суда общественный фонд «Клооп Медиа» ликвидирован, а его деятельность запрещена.

«Несмотря на ликвидацию и запрет деятельности, представители бывшего «Клооп Медиа» проводили информационную деятельность, публикуя материалы в негативном русле, с искаженными сведениями в отношении государственных и муниципальных органов КР», — говорится в сообщении ГКНБ.

По мнению спецслужбы, «данная незаконная работа была направлена на провокацию недовольства граждан с целью манипулирования общественным мнением, для дальнейшей организации массовых беспорядков». ГКНБ утверждает, что представители бывшего ОФ «Клооп Медиа» игнорировали судебный запрет, «искажали информацию, вводя население в заблуждение в лицемерной форме».

Ведомство заявляет, что указанная деятельность нарушает ряд статей Закона КР «О средствах массовой информации» («Производственно-хозяйственная деятельность СМИ»; «Регистрация средств массовой информации»; «Разрешение на распространение массовой информации»; «Перечень информации, не подлежащей публичному распространению») и общепринятые нормы Этического кодекса журналиста КР.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту призывов к массовым беспорядкам, ГКНБ подтвердил задержание и водворение в ИВС СИЗО ГКНБ главного видеоредактора и оператора-монтажера.

Ссылаясь на показания задержанных, ГКНБ утверждает, что «руководители бывшего ОФ «Клооп Медиа», находясь за пределами страны, организовали привлечение молодых журналистов за счет различных привилегий и финансового вознаграждения», а «основными спонсорами являлись иностранные организации».

«В целях дискредитации органов государственного управления, на регулярной основе готовились публикации статей дезинформационного характера и постов в социальных сетях, которые передавались организаторам бывшего ОФ «Клооп Медиа», которые совместно с Болотом Темировым, основателем Youtube-канала «Temirov Live», осуществляли монтаж и дальнейшую публикацию», — заявляет ГКНБ.

Кроме того, ведомство указывает на нарушения Закона КР «О некоммерческих организациях» в порядке финансирования и выплаты заработной платы журналистам.

В заявлении говорится, что «другим участникам данной деятельности были разъяснены основания неправомерности проводимой работы, после чего они признали нарушение требований законодательства и обязались отказаться от дальнейшего сотрудничества с бывшим ОФ «Клооп Медиа»».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331034/
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