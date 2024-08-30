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Сюжет: Давление на СМИ

Ликвидация Kloop Media. Верховный суд оставил в силе решение райсуда

Верховный суд оставил в силе решение о ликвидации ОФ Kloop Media. Об этом сообщили в издании.

Судебная коллегия ВС КР по гражданским и экономическим делам приняла решение 16 июля. Решение Октябрьского райсуда Бишкека о том, что фонд необходимо ликвидировать, осталось неизменным.

Сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин назвал решение Верховного суда «ожидаемым». Он отметил, что, несмотря на решение суда, издание продолжит работать и «выпускать самые глубокие расследования, самые сбалансированные новости и самые острые колонки».

Напомним, 28 августа 2023 года прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывалось, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Прокурор приводил несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть.

Кроме того, прокуратура считала, что общественный фонд скрыл крупную сумму средств. В апреле 2024-го Октябрьский районный суд принял решение о ликвидации ОФ Kloop Media. Городской суд не стал рассматривать апелляцию на решение нижней инстанции о ликвидации фонда. Он сослался на то, что сроки для подачи жалобы пропущены.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303539/
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