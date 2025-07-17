Банковские счета нескольких сотрудников «Клоопа» заблокированы по решению суда. Об этом сообщили в редакции.

Отмечается, что как минимум у четверых действующих сотрудников издания заблокированы банковские счета. Соответствующие постановления принял Первомайский райсуд Бишкека еще в начале июля.

Журналисты получили информацию о блокировке счетов из банков, сама редакция не располагает постановлениями суда.

Вероятно, блокировка счетов связана с уголовным делом, которое возбудил ГКНБ по обвинению в призывах к массовым беспорядкам в отношении нескольких бывших и нынешних сотрудников «Клоопа».

Двое из задержанных — бывший и действующий видеооператоры издания — находятся в СИЗО по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам».

Напомним, в доме журналистки «Клоопа» в Оше Зыягул Болот кызы ранее провели обыск, после ее забрали на допрос. Позже стало известно, что к оператору «Клоопа» в Бишкеке Александру Александрову также пришли с обыском и забрали на допрос в ГКНБ. После обысков на допрос забрали действующую журналистку Айдай Эркебаеву и бывшую сотрудницу издания Зару Сыдыгалиеву, которая уволилась еще в 2023 году. Всего на допросе было семь человек.

30 мая задержали бухгалтера издания. Ее остановили на улице в столице возле одного из банков и увезли в ГКНБ.

Под подписку о неразглашении отпущены Зыягул Болот кызы, Айдай Эркебаева, Зара Сыдыгалиева и еще две девушки, доставленные на допрос вместе с действующими и бывшими журналистами «Клоопа».

Напомним, в 2023 году прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024-м его ликвидировали.