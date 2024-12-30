Авиакатастрофа в Актау. Троих пострадавших кыргызстанцев привезли в Бишкек

Троих пострадавших кыргызстанцев при крушении самолета в Актау привезли в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ознакомился с состоянием здоровья граждан КР, пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане.

Сегодня в 2.52 они доставлены в Бишкек. Состояние двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное, находятся под наблюдением в отделении краткосрочного пребывания Национального госпиталя.

Состояние третьего пациента стабильно тяжелое. Проведен консилиум врачей с участием главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева. Пациент находится в отделении реанимации Нацгоспиталя под постоянным наблюдением специалистов и получает все необходимое лечение.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Самолет направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана.