17:15
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Происшествия

Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики

Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау. Об этом бразильскому порталу G1 сообщили источники в ведомстве.

из архива
Фото из архива

«Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев», — сказали они.
При этом, отметила газета O Globo, ведомство уже отправило соответствующую информацию властям Казахстана.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Лайнер направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выжили. Среди пострадавших — три гражданина Кыргызстана.

В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин 28 декабря выразил соболезнования лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения, отметив, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316107/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Крушение в Актау. Азербайджан потребовал от России «человеческого поведения»
В Калифорнии самолет рухнул на здание спустя минуту после взлета: двое погибли
Эдиль Байсалов навестил пострадавших в авиакатастрофе кыргызстанцев
Авиакатастрофа в Актау. Казахстан отправит черные ящики в Бразилию
Авиакатастрофа в Актау. Троих пострадавших кыргызстанцев привезли в Бишкек
Авиакатастрофа в Актау. В Баку простились с экипажем разбившегося самолета
Авиакатастрофа в Актау. Медицинская бригада вылетела из Кыргызстана
Двое кыргызстанцев, пострадавших в авиакатастрофе, вернутся на родину 30 декабря
Авиаперевозчики вводят ограничения на рейсы в Россию, включая и «Туркменистан»
Ринат Асанов, пострадавший при крушении самолета в Актау, пришел в сознание
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выстроил в&nbsp;ряд учеников и&nbsp;бил&nbsp;их. Комментарий милиции В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции
В&nbsp;Чункурчаке двое лыжников сорвались в&nbsp;ущелье, ведутся спасательные работы В Чункурчаке двое лыжников сорвались в ущелье, ведутся спасательные работы
В&nbsp;селе Арка-2&nbsp;на границе с&nbsp;Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Двое отдыхающих на&nbsp;&laquo;Чункурчаке&raquo; упали в&nbsp;овраг. МЧС сообщает подробности Двое отдыхающих на «Чункурчаке» упали в овраг. МЧС сообщает подробности
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
7 января, вторник
17:05
Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные...
16:37
Главы правительств Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана проведут встречу
15:44
В Саудовской Аравии сильное наводнение затопило Мекку и Медину
15:16
При землетрясении в Тибете пострадавших и погибших граждан Кыргызстана нет — МИД
15:00
В Кыргызстане создали оргкомитет по подготовке к VI Всемирным играм кочевников