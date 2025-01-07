Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики

Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау. Об этом бразильскому порталу G1 сообщили источники в ведомстве.

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«Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев», — сказали они.

При этом, отметила газета O Globo, ведомство уже отправило соответствующую информацию властям Казахстана.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Лайнер направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выжили. Среди пострадавших — три гражданина Кыргызстана.

В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин 28 декабря выразил соболезнования лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения, отметив, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.