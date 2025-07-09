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Происшествия

Избиение трех девушек в отеле. Чем закончились разбирательства с Sheraton

Блогер Алина Жакыпова сообщила, чем закончились разбирательства с отелем Sheraton. Об этом она написала на своей странице.

Отель принес свои извинения и выразил инициативу оплатить расходы на лечение. 

Сообщается, что сотрудники отеля действовали в рамках своих полномочий и внутренних процедур. Администрация продемонстрировала все видеоматериалы и дала пояснения по каждому этапу действий персонала.

Согласно предоставленным видеозаписям:

  • в 00.44 зафиксировано начало конфликта;
  • в 00.45 к месту происшествия подошла служба охраны отеля и администратор;
  • в 00.47 в связи с выходом ситуации из-под контроля служба охраны и сотрудники отеля позвонили в милицию.

Отмечается, что, в связи с количественным и физическим превосходством нарушителей, служба охраны не смогла своевременно остановить эскалацию ситуации, и произошло нападение на девушек.

В тот же день все записи с камер видеонаблюдения передали в УВД Первомайского района. Отель продолжает сотрудничество со следственными органами. Сообщается, что администратора отеля уволили.

«Вызов в 102 с их телефонов произошел в 00.47. Администратора уволили. Охрана тоже боялась. Они ответственность за происходящее взяли по своей части и уже поднимают стандарты безопасности», — написала Алина Жакыпова.

У девушки отсутствуют претензии к действиям сотрудников и администрации Sheraton Bishkek. 

Напомним, 3 июля в сети распространилось видео, где у бассейна и в холле пятизвездочного отеля Sheraton происходит потасовка. По данным милиции, инцидент произошел 30 июня в 01.00. Три пострадавшие девушки написали заявление и указали, что их избили восемь мужчин.

По словам одной из пострадавших Алины Жакыповой, конфликт произошел между девушками, среди которых жена известного танцора Жана Воинова Зарина Алмасова и ее брат. Она также отметила, что сам Воинов тоже участвовал в драке и якобы запугивал присутствующих ножом.

Жан Воинов и его шурин на один месяц заключены под стражу. Также задержали двух телохранителей танцора.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335688/
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