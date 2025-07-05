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Происшествия

Драка в Sheraton. Танцора Жана Воинова арестовали на месяц

Решением Первомайского суда Бишкека Жан Воинов заключен под стражу на месяц на время следствия. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе суда.

Танцор обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц (пункт 1 часть 2 статьи 280 УК КР) и будет содержаться в СИЗО-1 до 1 августа.

Ранее задержанный по этому делу шурин Жана Воинова 31-летний А.Р. также был водворен СИЗО на месяц.

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Напомним, 3 июля в Сети распространилось видео, где у бассейна и в холле пятизвездочного отеля Sheraton происходит потасовка. По данным милиции, инцидент произошел 30 июня в 1.00. Три пострадавшие девушки написали заявление.

По словам одной из пострадавших Алины Жакыповой, конфликт произошел между девушками, среди которых жена известного танцора Жана Воинова Зарина Алмасова и ее брат. Она также отметила, что сам Воинов тоже участвовал в драке и якобы запугивал присутствующих ножом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335302/
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