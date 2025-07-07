Избиение девушек в Sheraton. Задержаны двое телохранителей Жана Воинова

В Бишкеке задержали двух телохранителей танцора и предпринимателя Жана Воинова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.
По его словам, меру пресечения в отношении задержанных суд должен избрать завтра. Пока они водворены в ИВС на 48 часов.
«По этому делу еще должны задержать троих, в том числе супругу Жана Воинова Зарину. Ее не задерживают, ссылаясь на то, что у нее двое несовершеннолетних детей, но по закону ее должны были хотя бы водворить в ИВС и потом передать в суд для избрания санкции», — отметил юрист.
Напомним, 3 июля в Сети распространилось видео, где у бассейна и в холле пятизвездочного отеля Sheraton происходит потасовка. По данным милиции, инцидент произошел 30 июня в 1.00. Три пострадавшие девушки написали заявление и указали, что избили восемь мужчин.
По словам одной из пострадавших Алины Жакыповой, конфликт произошел между девушками, среди которых жена известного танцора Жана Воинова Зарина Алмасова и ее брат. Она также отметила, что сам Воинов тоже участвовал в драке и якобы запугивал присутствующих ножом.
На сегодня на один месяц заключены под стражу Жан Воинов и его шурин.