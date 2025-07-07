Избиение девушек в Sheraton. Задержаны двое телохранителей Жана Воинова

В Бишкеке задержали двух телохранителей танцора и предпринимателя Жана Воинова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, меру пресечения в отношении задержанных суд должен избрать завтра. Пока они водворены в ИВС на 48 часов.

«По этому делу еще должны задержать троих, в том числе супругу Жана Воинова Зарину. Ее не задерживают, ссылаясь на то, что у нее двое несовершеннолетних детей, но по закону ее должны были хотя бы водворить в ИВС и потом передать в суд для избрания санкции», — отметил юрист.