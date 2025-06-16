Обострение на Ближнем Востоке. МИД КР провел эвакуацию 28 соотечественников

В целях обеспечения безопасности и защиты прав и интересов граждан Кыргызстана, находящихся за рубежом, МИД в тесном взаимодействии с дипломатическими представительствами в Исламской Республике Иран и Азербайджанской Республике организовал комплекс мероприятий по эвакуации наших соотечественников. Об этом сообщили во внешнеполическом ведомстве.

Уточняется, что в результате скоординированных и оперативных действий 28 кыргызстанцев успешно пересекли сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через контрольно-пропускной пункт «Астара».

МИД выражает искреннюю благодарность азербайджанской стороне за оказанное всестороннее содействие, высокий уровень организации и конструктивное взаимодействие, обеспечившее безопасный транзит эвакуированных граждан.

Ранее сообщалось, что МИД Туркменистана содействовал безопасному транзиту кыргызстанцев, выехавших из зоны эскалации ближневосточного конфликта.

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.