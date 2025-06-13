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Происшествия

Иран объявил чрезвычайное положение по всей стране: Израиль нанес ракетный удар

Иран объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным Израилем ударом. ЦАХАЛ назвал целью атаки ядерную программу Ирана. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также объявил режим чрезвычайного положения «после упреждающего удара по Ирану». По его словам, в ближайшем будущем ожидается ответная атака Ирана, пишет The Times of Israel.

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар «в сердце иранской программы ядерного обогащения», атаковал объекты ракетной программы Ирана. По его словам, среди подвергшихся ударам целей в Иране были физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, десятки ударов по Тегерану произошли на основе «высококачественных разведданных».

Иран закрыл свое воздушное пространство, сообщил телеканал Al Mayadeen.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332533/
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