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Происшествия

Обострение на Ближнем Востоке: что произошло за минувшие сутки

Ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном более чем напряженная. Стороны в очередной раз обменялись ракетными ударами.

Что произошло за минувшие сутки:

Израильские военные зафиксировали запуск ракет по своей территории из Ирана. По предварительным данным, в результате обстрела на севере страны пострадали 14 человек, один из них в критическом состоянии.

Позже стало известно, что более 150 человек пострадали в городах Бат-Ям (соседствует с Тель-Авивом) и Реховот после атак Ирана по Израилю, семь человек погибли.

КСИР Ирана применил в ходе новой волны атак на Израиль тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты «Хадж Касем», утверждает агентство Fars.

В то же время израильские ВВС продолжали атаковать объекты на территории Ирана. Тегеран заявил о поражении двух топливных складов.

Одновременно с Ираном были атакованы хуситы в Йемене. По данным израильских СМИ, одной из целей атаки стал высокопоставленный представитель группировки.

На фоне очередной эскалации между Ираном и Израилем свое воздушное пространство закрыла Иордания.

ЦАХАЛ
Фото ЦАХАЛ. Армия Израиля показала, куда были нанесены удары с целью уничтожить объекты инфраструктуры иранского ядерного оружейного проекта

В ЦАХАЛ заявили, что завершили «масштабную серию ударов по объектам инфраструктуры иранского ядерного оружейного проекта».

В заявлении армии Израиля говорится, что некоторое время назад Военно-воздушные силы завершили масштабную серию ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с иранским ядерным оружейным проектом.

Цели включали штаб-квартиру Министерства обороны Ирана, штаб-квартиру ядерного проекта SPND и дополнительные цели, которые «способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим спрятал свой ядерный архив».

Иранское агентство Tasnim сообщало, что в результате израильского удара одно из административных зданий Минобороны Ирана получило незначительные повреждения. Также, по их данным, пострадала Организация оборонных исследований и инноваций (SPND) Министерства обороны.
Четыре важных здания повреждены на ядерном объекте в Исфахане после обстрелов 13 июня.

Великобритания заявила, что перебросит дополнительные истребители на свои базы на Ближнем Востоке.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332743/
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