Обострение на Ближнем Востоке. Туркменистан обеспечил транзит кыргызстанцам

Туркменистан оказывает гуманитарную помощь иностранцам, прибывающим из Ирана в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает МИД страны.

Отмечается, что «Туркменистан принимает незамедлительные меры по предоставлению своей территории для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана».

По состоянию на 16 июня через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других государств.

Прибывшим предоставлены автотранспорт, питание, гостиницы, средства первой необходимости.

В рамках реализации гуманитарной миссии соответствующие государственные органы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипломатическими миссиями иностранных государств и международными организациями, говорится в сообщении.

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.