Убийство Айзирек. Еще один блогер стал фигурантом уголовного дела

В отношении блогера Бауржана Абдумаликова возбуждено уголовное дело по статье «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР. Он ранее заявил, что причиной убийства Айзирек Эралиевой мужем в Кара-Кульджинском районе Ошской области стала якобы измена. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, поводом стала экспертиза, проведенная по высказываниям блогера.

Фото ГУВД Бишкека

Напомним, Бауржана Абдумаликова задержали на кыргызско-казахской границе.

По заявлению адвоката Шердора Абдыкапарова и инициативной группы в Бишкеке возбудили уголовное дело против другого блогера — Айбека Уланова, который также распространил оскорбляющие Айзирек Эралиеву посты. Он сначала был задержан, затем арестован на время следствия.

Петицию о привлечении блогера к ответственности подписали более 14 тысяч человек.

38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.