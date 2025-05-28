10:48
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Таскал по земле, привязав к лошади, и застрелил. Женщину убили из ревности

В Кара-Кульджинском районе Ошской области мужчину подозревают в убийстве супруги. Об инциденте односельчане погибшей сообщили в соцсетях.

По их словам, 26 мая 38-летняя женщина посетила торжество в школе, где выпускники отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность мужа. Он избил супругу, таскал по земле, привязав к лошади, а после застрелил.

Комментируя происшествие, в областной милиции отметили: 26 мая на пульт 102 поступила информация о том, что жительница Кара-Кульджинского района скончалась по пути в больницу от полученных травм.

Факт зарегистрирован. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР.

По подозрению в преступлении задержан 40-летний супруг погибшей. Его водворили в ИВС. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330606/
просмотров: 1332
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемого в убийстве задержали спустя 17 лет в Бишкеке
На Иссык-Куле в пьяной ссоре мужчину ударили палкой по голове. Он скончался
В городе Ош женщину задушили в своем доме. Задержан подозреваемый
Задержан подозреваемый в убийстве. Он пытался дать взятку милиции
В Кара-Балте поножовщина закончилась убийством. Трое подозреваемых арестованы
В Подмосковье подросток напал на 9-летнего кыргызстанца с ножом: он скончался
В Сокулуке мужчина убил приятеля и поджег дом с его телом
В селе Чуй пропал мужчина. Его тело нашли спустя четыре месяца среди камней
Обвиняемый в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой приговорен к 15 годам тюрьмы
Женщина вышла на одиночный пикет к зданию мэрии города Ош
Популярные новости
Задержана бывший директор столичной школы &#8470;&nbsp;29 Задержана бывший директор столичной школы № 29
Сотрудник &laquo;Ала-Тоо 24&raquo; нашел в&nbsp;туалете пистолет милиционера и&nbsp;унес его домой Сотрудник «Ала-Тоо 24» нашел в туалете пистолет милиционера и унес его домой
В&nbsp;халяльных колбасах &laquo;Тойбосс&raquo; вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в&nbsp;компании? В халяльных колбасах «Тойбосс» вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в компании?
В&nbsp;РФ&nbsp;задержан организатор, причастный к&nbsp;дистанционным хищениям из&nbsp;Кыргызстана В РФ задержан организатор, причастный к дистанционным хищениям из Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;UN&nbsp;Women подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании «Элдик Банк» и UN Women подписали меморандум о взаимопонимании
Кредит для бизнеса от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; низкие проценты и&nbsp;без залога недвижимости Кредит для бизнеса от O!Bank — низкие проценты и без залога недвижимости
MegaPay упростил оплату более 50&nbsp;сервисов Минстроя по&nbsp;всей стране MegaPay упростил оплату более 50 сервисов Минстроя по всей стране
&laquo;Элдик Банк&raquo; презентовал маркетплейс ElPost «Элдик Банк» презентовал маркетплейс ElPost
28 мая, среда
10:45
Угрозы проникновения саранчи на территорию Кыргызстана нет — Минсельхоз Угрозы проникновения саранчи на территорию Кыргызстана...
10:43
В Иссык-Атинском районе в результате пожара сгорели жилой дом и два автомобиля
10:42
«Элдик Банк» и UN Women подписали меморандум о взаимопонимании
10:41
За роды в государственных больницах Кыргызстана платить не надо — ФОМС
10:38
Региональным и подведомственным подразделениям Минприроды вручили автомобили