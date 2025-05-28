Таскал по земле, привязав к лошади, и застрелил. Женщину убили из ревности

В Кара-Кульджинском районе Ошской области мужчину подозревают в убийстве супруги. Об инциденте односельчане погибшей сообщили в соцсетях.

По их словам, 26 мая 38-летняя женщина посетила торжество в школе, где выпускники отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность мужа. Он избил супругу, таскал по земле, привязав к лошади, а после застрелил.

Комментируя происшествие, в областной милиции отметили: 26 мая на пульт 102 поступила информация о том, что жительница Кара-Кульджинского района скончалась по пути в больницу от полученных травм.

Факт зарегистрирован. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР.

По подозрению в преступлении задержан 40-летний супруг погибшей. Его водворили в ИВС. Расследование продолжается.