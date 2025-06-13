Убийство Айзирек. Блогер пытался выехать из страны, но был доставлен в милицию

Блогера Бауржана Кадырбекова, который ранее заявил, что причиной убийства Айзирек Эралиевой мужем в Кара-Кульджинском районе Ошской области стала якобы измена, доставили в ГУВД Бишкека. Информацию 24.kg подтвердил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, оскорбивший память убитой мужчина пытался выехать из Кыргызстана. Его остановили на КПП «Ак-Жол» из-за ограничения на выезд.

«Уголовное дело в отношении него еще не возбуждено. Мы ждем результаты экспертизы. Блогера пока доставили в милицию для того, чтобы он объяснил, почему пытался выехать за пределы страны», — сказал юрист.

Отметим, сам Бауржан Кадырбеков также в соцсетях опубликовал ролик, где рассказывает, что его поместили в камеру на границе и только бог знает, что дальше с ним будет.

Как сообщалось ранее, в ГУВД столицы начата доследственная проверка по заявлениям на блогера Бауржана Кадырбекова и депутата Джалал-Абадского городского кенеша Зарылбека Салиева, которые поданы адвокатом Шердором Абдыкапаровым и еще 45 кыргызстанцами.