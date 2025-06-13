Убийство Айзирек. Блогер пытался выехать из страны, но был доставлен в милицию

Блогера Бауржана Кадырбекова, который ранее заявил, что причиной убийства Айзирек Эралиевой мужем в Кара-Кульджинском районе Ошской области стала якобы измена, доставили в ГУВД Бишкека. Информацию 24.kg подтвердил адвокат Шердор Абдыкапаров.
По его словам, оскорбивший память убитой мужчина пытался выехать из Кыргызстана. Его остановили на КПП «Ак-Жол» из-за ограничения на выезд.
«Уголовное дело в отношении него еще не возбуждено. Мы ждем результаты экспертизы. Блогера пока доставили в милицию для того, чтобы он объяснил, почему пытался выехать за пределы страны», — сказал юрист.
Отметим, сам Бауржан Кадырбеков также в соцсетях опубликовал ролик, где рассказывает, что его поместили в камеру на границе и только бог знает, что дальше с ним будет.
Как сообщалось ранее, в ГУВД столицы начата доследственная проверка по заявлениям на блогера Бауржана Кадырбекова и депутата Джалал-Абадского городского кенеша Зарылбека Салиева, которые поданы адвокатом Шердором Абдыкапаровым и еще 45 кыргызстанцами.
Напомним, ранее по заявлению адвоката Шердора Абдыкапарова и инициативной группы в Бишкеке возбудили уголовное дело против другого блогера — Айбека Уланова, который также распространил оскорбляющие Айзирек Эралиеву посты. Он сначала был задержан, затем арестован на время следствия.
Петицию о привлечении блогера к ответственности подписали более 14 тысяч человек.
Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.
По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.