14:19
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Убийство Айзирек. Блогер пытался выехать из страны, но был доставлен в милицию

Блогера Бауржана Кадырбекова, который ранее заявил, что причиной убийства Айзирек Эралиевой мужем в Кара-Кульджинском районе Ошской области стала якобы измена, доставили в ГУВД Бишкека. Информацию 24.kg подтвердил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, оскорбивший память убитой мужчина пытался выехать из Кыргызстана. Его остановили на КПП «Ак-Жол» из-за ограничения на выезд.

«Уголовное дело в отношении него еще не возбуждено. Мы ждем результаты экспертизы. Блогера пока доставили в милицию для того, чтобы он объяснил, почему пытался выехать за пределы страны», — сказал юрист.

Отметим, сам Бауржан Кадырбеков также в соцсетях опубликовал ролик, где рассказывает, что его поместили в камеру на границе и только бог знает, что дальше с ним будет.

Как сообщалось ранее, в ГУВД столицы начата доследственная проверка по заявлениям на блогера Бауржана Кадырбекова и депутата Джалал-Абадского городского кенеша Зарылбека Салиева, которые поданы адвокатом Шердором Абдыкапаровым и еще 45 кыргызстанцами. 

Напомним, ранее по заявлению адвоката Шердора Абдыкапарова и инициативной группы в Бишкеке возбудили уголовное дело против другого блогера — Айбека Уланова, который также распространил оскорбляющие Айзирек Эралиеву посты. Он сначала был задержан, затем арестован на время следствия.

Петицию о привлечении блогера к ответственности подписали более 14 тысяч человек.

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.

Читайте по теме
Убийство Айзирек. В ГУВД Бишкека начата проверка высказываний блогера и депутата

По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332591/
просмотров: 1051
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение женщины в Узгене. Супруга задержали через две недели
Избитая мужем женщина пожаловалась на бездействие милиции в Ошской области
Убийство Айзирек. В ГУВД Бишкека начата проверка высказываний блогера и депутата
Вице-спикер считает, что семейное насилие можно остановить штрафами
Убийство Айзирек. Еще одного блогера требуют привлечь к ответственности
Выявление улучшилось или агрессии стало больше? О причинах роста насилия в семье
Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов арестован по решению суда
Сняли с лошади и повалили на землю. Видео задержания блогера Айбека Уланова
Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов задержан сотрудниками милиции
В ЖК возмущены, что Айбек Уланов отделался извинением. Что ответил замглавы МВД
Популярные новости
Находящийся в&nbsp;колонии осужденный в&nbsp;соцсетях призывал свергнуть власть Находящийся в колонии осужденный в соцсетях призывал свергнуть власть
Опять трясет. В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировано землетрясение Опять трясет. В Кыргызстане ночью зафиксировано землетрясение
Вице-спикер и&nbsp;депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения Вице-спикер и депутат покинули заседание парламента, чтобы выяснить отношения
Экс-депутат Жогорку Кенеша задержан по&nbsp;подозрению в&nbsp;коррупции Экс-депутат Жогорку Кенеша задержан по подозрению в коррупции
Бизнес
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от&nbsp;MEGA Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от MEGA
13 июня, пятница
14:00
Теряет ли Кремль Центральную Азию? Полемика российских экспертов Теряет ли Кремль Центральную Азию? Полемика российских...
13:38
В Бишкеке произошел пожар в многоэтажке: задействованы три расчета
13:37
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 14-15 июня ливни и возможны сели
13:37
В Бишкеке полуголый пьяный мужчина уснул на детской площадке
13:31
ГКНБ выявил коррупционную схему оформления гражданства КР иностранцам