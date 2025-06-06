Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов арестован по решению суда

Блогер Айбек Уланов, оскорбивший погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, по решению суда арестован. Об этом 24.kg сообщили в инициативной группе по сбору подписей под заявлением с требованием привлечь его к уголовной ответственности.

Фото из архива. Блогер Айбек Уланов отправлен в СИЗО Бишкека по решению суда

По данным адвоката Шердора Абдыкапарова, 5 июня следственный судья Свердловского районного суда Бишкека вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя об аресте блогера с содержанием под стражей в СИЗО-1 столицы.

Ранее против Айбека Уланова возбуждено уголовное дело по статье 330 «Разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР.

Напомним, адвокат Шердор Абдыкапаров призывал подписать заявление о возбуждении уголовного дела против блогера Айбека Уланова по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей женщины, а также за разжигание ненависти и вражды. Инициативу поддержали уже более 14 тысяч 500 кыргызстанцев.

Айбек Уланов в сервисе Threads написал: «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» и прикрепил арт-картинку погибшей. Публикация вызвала гнев среди пользователей соцсетей. Они потребовали, чтобы блогера привлекли к ответственности. Позже он вынужден был извиниться. Однако многие посчитали это недостаточным.