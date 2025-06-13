Шесть ученых-ядерщиков погибли в результате удара Израиля по Ирану

Шесть ученых-ядерщиков погибли в результате израильского удара по Ирану. Об этом сообщили иранские СМИ.

Уточняется, что среди убитых — бывший глава ядерной программы Ферейдун Аббаси-Давани и физик-теоретик Мохаммад Мехди Техранчи.

По данным ЦАХАЛ, убиты были также три высокопоставленных командующих Исламской Республики Иран: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами , начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери и командующий центральным штабом Хатам аль-Анбия — объединенного командования ВС Ирана. Всего удары по более чем 100 целям наносили 200 самолетов израильских ВВС.

Государственные телеканалы Ирана утверждают, что по всей стране ранения получили 50 человек, включая женщин и детей, передает The Guardian.

Ранее Иран объявил чрезвычайное положение по всей республике в связи с нанесенным Израилем ударом. ЦАХАЛ назвал целью атаки ядерную программу Ирана. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».