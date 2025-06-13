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Происшествия

Шесть ученых-ядерщиков погибли в результате удара Израиля по Ирану

Шесть ученых-ядерщиков погибли в результате израильского удара по Ирану. Об этом сообщили иранские СМИ.

Уточняется, что среди убитых — бывший глава ядерной программы Ферейдун Аббаси-Давани и физик-теоретик Мохаммад Мехди Техранчи.


По данным ЦАХАЛ, убиты были также три высокопоставленных командующих Исламской Республики Иран: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери и командующий центральным штабом Хатам аль-Анбия — объединенного командования ВС Ирана. Всего удары по более чем 100 целям наносили 200 самолетов израильских ВВС.

Государственные телеканалы Ирана утверждают, что по всей стране ранения получили 50 человек, включая женщин и детей, передает The Guardian.

Ранее Иран объявил чрезвычайное положение по всей республике в связи с нанесенным Израилем ударом. ЦАХАЛ назвал целью атаки ядерную программу Ирана. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332595/
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