Глава Корпуса стражей исламской революции погиб после удара Израиля по Ирану

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани получил тяжелое ранение в результате удара, нанесенного Израилем по Тегерану. Об этом сообщает агентство Nour News.

По его данным, контрадмирал Али Шамхани находился в своей резиденции в момент атаки.

«Сегодня утром в ходе террористической атаки на резиденцию он сильно ранен и в тяжелом состоянии доставлен в одну из тегеранских больниц», — говорится в сообщении.

Одновременно стало известно о гибели высокопоставленного иранского военного — командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами. Его смерть официально подтвердила пресс-служба КСИР.

Фото из интернета. Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами

Ситуация резко обострилась на фоне продолжающегося напряжения между Израилем и Ираном. Официальный Тель-Авив пока не прокомментировал произошедшее. Тем временем в Тегеране объявлен режим повышенной готовности.