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Происшествия

Глава Корпуса стражей исламской революции погиб после удара Израиля по Ирану

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани получил тяжелое ранение в результате удара, нанесенного Израилем по Тегерану. Об этом сообщает агентство Nour News.

По его данным, контрадмирал Али Шамхани находился в своей резиденции в момент атаки.

«Сегодня утром в ходе террористической атаки на резиденцию он сильно ранен и в тяжелом состоянии доставлен в одну из тегеранских больниц», — говорится в сообщении.

Одновременно стало известно о гибели высокопоставленного иранского военного — командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейна Салами. Его смерть официально подтвердила пресс-служба КСИР.

из интернета
Фото из интернета. Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами
По данным иранских властей, удары Израиля пришлись по жилым кварталам Тегерана, в которых находились высокопоставленные чиновники и военные. Кроме того, атакам подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации военных на северо-западе страны.

Ситуация резко обострилась на фоне продолжающегося напряжения между Израилем и Ираном. Официальный Тель-Авив пока не прокомментировал произошедшее. Тем временем в Тегеране объявлен режим повышенной готовности.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332569/
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