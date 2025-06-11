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Сюжет: Семейное насилие

Убийство Айзирек. В ГУВД Бишкека начата проверка высказываний блогера и депутата

В ГУВД Бишкека начата доследственная проверка по заявлениям на блогера Бауржана Абдумаликова и депутата Джалал-Абадского городского кенеша Зарылбека Салиева, которые поданы адвокатом Шердором Абдыкапаровым и еще 45 кыргызстанцами. Об этом 24.kg сообщили в инициативной группе по сбору подписей в защиту убитой мужем Айзирек Эралиевой.

Юрист и другие заявители просят привлечь к ответственности граждан Абдумаликова и Салиева, которые «распространили заведомо ложные, порочащие сведения о погибшей Айзирек Эралиевой».

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По словам Шердора Абдыкапарова, блогер без каких-либо доказательств публично обвинил женщину в измене, пороча ее честь, достоинство и репутацию.

Подобные заявления, сделанные на широкую аудиторию, являются клеветой, особенно учитывая, что ее близкие переживают глубокую трагедию, отметил адвокат.

А Зарылбек Салиев заявил в соцсетях: «Будьте достойными женами, которые не будут давать повода для избиения».

По мнению Шердора Абдыкапарова, такие суждения оправдывают и легитимизируют бытовое насилие.

«Утверждение о том, что жена должна «не давать повода» для избиения, прямо перекладывает ответственность за преступное насилие с преступника (супруга) на жертву. Это создает ложную и крайне опасную концепцию «оправданного» или «спровоцированного» насилия. Формирует атмосферу безнаказанности для насильников. Когда представитель власти публично заявляет, что насилие можно предотвратить «правильным» поведением жертвы, это поощряет агрессоров и дискредитирует усилия по защите жертв», — отметили в инициативной группе.

В милиции назначили лингвистическую экспертизу комментариев блогера и депутата. После ее результатов будет принято решение о вузбуждении уголовного дела или об отказе.

Напомним, ранее по заявлению адвоката Шердора Абдыкапарова и инициативной группы в Бишкеке возбудили уголовное дело против другого блогера — Айбека Уланова, который также распространил оскорбляющие Айзирек Эралиеву посты. Он сначала задержан, затем арестован на время следствия.

Петицию о привлечении блогера к ответственности подписали более 14 тысяч человек.

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.

По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332321/
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