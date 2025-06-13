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Происшествия

Крушение самолета в Индии: общее число жертв достигло 310 человек

При крушении Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в индийском штате Гуджарат пассажирский самолет с 242 людьми на борту (230 пассажиров и 12 членов экипажа) рухнул на общежитие студентов-медиков. По данным The New Indian Express, общее число жертв достигло 310 человек.

Первоначально в полиции заявляли, что все пассажиры лайнера погибли. Позже обнаружен единственный выживший — 40-летний британец Рамеш Вишвашкумар, который рассказал, что через 30 секунд после взлета он услышал сильный грохот, а потом борт начал падать.

Это первая катастрофа Boeing 787 Dreamliner за 13 лет эксплуатации данной модели. Разбившийся самолет компания Air India использовала с января 2014 года.

Уточняется, что в Ахмедабаде почти завершили поиски тел погибших.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах сообщил, что посетил место крушения лайнера Air India в Ахмедабаде, сообщает ANI. По словам главы МВД, власти объявят, сколько человек погибло в результате авиакатастрофы, после ДНК-тестов.

«Извлечение тел погибших почти завершено. Взяты образцы ДНК членов семей. Уведомлены также члены семей, проживающие за рубежом. Будет проведено около 1 тысячи ДНК-тестов», — сказал он.

Амит Шах добавил, что самолет перевозил почти 125 тысяч литров топлива, «и из-за высокой температуры спасти кого-либо было невозможно».

По данным Reuters, в результате авиакатастрофы погибли не менее 290 человек. Газета New Indian Express сообщила, что при крушении лайнера погибли более 310 человек.

Напомним, самолет выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон. Экипаж подал сигнал бедствия практически сразу после взлета. Boeing рухнул на жилые постройки. На борту находились 242 человека. Среди них — 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. Ранее сообщалось, что все они и члены экипажа погибли.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332534/
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