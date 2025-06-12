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Происшествия

Один пассажир выжил в авиакатастрофе в Индии, общее число погибших превысило 290

Выживший занимал место 11A на борту упавшего самолета авиакомпании Air India, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

Согласно списку пассажиров, это гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш. Мужчина доставлен в больницу и проходит лечение.

В Сети распространяются кадры, на которых предположительно Рамеш, одетый в футболку со следами крови, самостоятельно передвигается и общается с журналистами. «Спустя 30 секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет рухнул. Все произошло очень быстро. Потом вокруг меня были тела людей, обломки лайнера. Кто-то взял меня и отнес в машину скорой помощи», – рассказал он.

Спасатели уже извлекли тела по меньшей мере 204 пассажиров. Поисковые работы на месте крушения продолжаются. Как передает агентство Reuters, общее число погибших в катастрофе превысило 290 человек. Среди жертв также студенты-медики, проживавшие в общежитии, на которое упал самолет.

Напомним, лайнер выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон. Экипаж подал сигнал бедствия практически сразу после взлета. Boeing рухнул на жилые постройки. На борту находились 242 человека. Среди них — 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. Ранее сообщалось, что все они и члены экипажа погибли.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332525/
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