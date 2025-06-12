Все пассажиры и члены экипажа самолета Air India погибли

На борту потерпевшего крушение Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India находились 242 человека. Среди них — 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец, сообщает Reuters.

По данным издания, среди пассажиров было 11 детей.



Лайнер выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон. Экипаж подал сигнал бедствия практически сразу после взлета. Boeing рухнул на жилые постройки. По данным телеканала NDTV, как минимум пять человек погибли в здании общежития для студентов-медиков.



Dreamliner — одна из новейших моделей самолетов, выпускаемых компанией Boeing.