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Происшествия

Все пассажиры и члены экипажа самолета Air India погибли

На борту потерпевшего крушение Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India находились 242 человека. Среди них — 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец, сообщает Reuters.

По данным издания, среди пассажиров было 11 детей.

Лайнер выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон. Экипаж подал сигнал бедствия практически сразу после взлета. Boeing рухнул на жилые постройки. По данным телеканала NDTV, как минимум пять человек погибли в здании общежития для студентов-медиков.

Dreamliner — одна из новейших моделей самолетов, выпускаемых компанией Boeing.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332516/
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