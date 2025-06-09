Убийство Айзирек. Еще одного блогера требуют привлечь к ответственности

Еще одного блогера, оскорбившего погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, намерены привлечь кыргызстанцы. Об этом в своем Instagram сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

По его словам, Бауржан Абдумаликов распространил в социальных сетях оскорбляющие честь и достоинство женщины посты.

Инициативная группа вновь собирает подписи под коллективным заявлением на блогера, которое они вместе с юристом намерены подать в органы милиции. Подписать петицию можно здесь.

«Нас глубоко возмутило и обеспокоило видео (публикация) блогера Бауржана, в котором оправдываются насилие и убийство. Блогер прямо оправдывает действия убийцы, заявляя, что тот «просто так бы не стал убивать». Он утверждает, что причиной убийства послужила якобы имевшая место измена Айзирек Эралиевой своему мужу во время празднования 20-летия окончания школы. Этим он пытается найти «объяснение» и даже «оправдание» для неоправданной жестокости», — говорится в заявлении.

Шердор Абдыкапаров отмечает, что Бауржан Абдумаликов распространяет заведомо ложные, порочащие сведения о погибшей.

«Блогер без каких-либо доказательств публично обвиняет в измене, пороча ее честь, достоинство и репутацию. Подобные заявления, сделанные на широкую аудиторию, являются клеветой, особенно учитывая, что ее близкие переживают глубокую трагедию. Разжигают ненависть и вражду. Публикация Бауржана содержит посыл, оправдывающий «насилие из ревности», — подчеркнули члены инициативной группы.

Они считают, что блогер «цинично эксплуатирует трагедию».

Заявители также намерены привлечь к ответственности депутата горкенеша из Джалал-Абада Зарылбека Салиева.

«Депутат под ником zarylbek_s в своем обращении, распространенном в соцсетях, заявил: «Будьте достойными женами, которые не будут давать повода для избиения». Подобные заявления оправдывают и легитимизируют бытовое насилие. Утверждение о том, что супруга должна «не давать повода» для избиения, прямо перекладывает ответственность за преступное насилие с преступника (мужа) на жертву. Это создает ложную и крайне опасную концепцию «оправданного» или «спровоцированного» насилия. Формирует атмосферу безнаказанности для насильников. Когда представитель власти публично заявляет, что насилие можно предотвратить «правильным» поведением жертвы, это поощряет агрессоров и дискредитирует усилия по защите жертв», — говорится в заявлении.

В тексте также содержится требование возбудить уголовное дело в отношении блогера Бауржана Абдумаликова и депутата Зарылбека Салиева по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей, а также за разжигание ненависти и вражды.

Ранее по заявлению Шердора Абдыкапарова и инициативной группы в Бишкеке возбудили уголовное дело против другого блогера — Айбека Уланова, который также распространил оскорбляющие Айзирек Эралиеву посты. Он был сначала задержан, затем арестован на время следствия.

Петицию о привлечении его к ответственности подписали более 14 тысяч человек.

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.

По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.