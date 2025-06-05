Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов задержан сотрудниками милиции

Блогер Айбек Уланов, оскорбивший погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, задержан в Бишкеке сотрудниками милиции. Об этом 24.kg сообщили в инициативной группе по сбору подписей под заявлением с требованием привлечь его к уголовной ответственности.

Фото из архива. Блогер Айбек Уланов задержан сотрудниками милиции

Со ссылкой на адвоката Шердора Абдыкапарова уточняется, что Айбеку Уланову инкриминируется разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни). По этой статье УК КР предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее юрист призывал подписать заявление о возбуждении уголовного дела против блогера Айбека Уланова по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей женщины, а также за разжигание ненависти и вражды. Инициативу поддержали уже более 14 тысяч кыргызстанцев.

Заявление принято в ГУВД Бишкека, его пришли и подписали 100 человек. Уже известно, что следователь назначил лингвистическую экспертизу комментария блогера в соцсетях.

Айбек Уланов в сервисе Threads написал: «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» и прикрепил арт-картинку погибшей.