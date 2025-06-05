Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов задержан сотрудниками милиции

Блогер Айбек Уланов, оскорбивший погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, задержан в Бишкеке сотрудниками милиции. Об этом 24.kg сообщили в инициативной группе по сбору подписей под заявлением с требованием привлечь его к уголовной ответственности.
Со ссылкой на адвоката Шердора Абдыкапарова уточняется, что Айбеку Уланову инкриминируется разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни). По этой статье УК КР предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее юрист призывал подписать заявление о возбуждении уголовного дела против блогера Айбека Уланова по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей женщины, а также за разжигание ненависти и вражды. Инициативу поддержали уже более 14 тысяч кыргызстанцев.
Заявление принято в ГУВД Бишкека, его пришли и подписали 100 человек. Уже известно, что следователь назначил лингвистическую экспертизу комментария блогера в соцсетях.
Айбек Уланов в сервисе Threads написал: «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» и прикрепил арт-картинку погибшей.
Публикация вызвала гнев среди пользователей соцсетей. Они потребовали, чтобы блогера привлекли к ответственности.
Позже он вынужден был извиниться. Однако многие посчитали это недостаточным.
Ранее стало известно, что брата Айбека Уланова, оскорбившего погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, также задержали сотрудники милиции за угрозы в адрес адвоката Шердора Абдыкапарова.
Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.
По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.