10:03
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Убийство Айзирек. Извинение блогера считают недостаточным и требуют его привлечь

Извинение блогера Айбека Уланова, последовавшее после того, как он фактически оскорбил погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, кыргызстанцы посчитали недостаточным.

— скриншот с видеозаписи с извинениями
Фото — скриншот с видеозаписи с извинениями. Блогер Айбек Уланов, которого требуют привлечь к уголовной ответственности

Адвокат Шердор Абдыкапаров инициирует возбуждение уголовного дела против Айбека Уланова по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей женщины, а также за разжигание ненависти и вражды. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

По словам юриста, он подготовил «коллективное заявление в ГУВД» с требованием возбудить уголовное дело в отношении блогера и привлечь его за публичное оправдание убийства и распространение дезинформации.

«Чтобы этот случай стал уроком для всех», — подчеркнул Шердор Абдыкапаров.

Кыргызстанцы, разделяющие мнение адвоката о том, что Айбека Уланова необходимо привлечь, могут связаться с помощником юриста и подписать коллективное заявление. Номер телефона для связи: 0509020401 (Аяна).

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.

По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331143/
просмотров: 792
Версия для печати
Материалы по теме
Более 6 тысяч 500 фактов семейного насилия зарегистрировано в КР с начала года
Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашнего насилия
Кыргызстанец извинился перед родными убитой в Кара-Кульдже женщины
Власти призывают обеспечить всестороннее расследование каждого случая насилия
Таскал по земле, привязав к лошади, и застрелил. Женщину убили из ревности
Подозреваемого в убийстве задержали спустя 17 лет в Бишкеке
Перелом носа и костей. Омбудсмен взяла под контроль дело о семейном насилии
На Иссык-Куле в пьяной ссоре мужчину ударили палкой по голове. Он скончался
Дело блогера. Инициатора языковых патрулей отпустили под домашний арест
Милиция задержала блогера по подозрению в разжигании межнациональной вражды
Популярные новости
Уроженку Кыргызстана лишили российского гражданства за&nbsp;угрозу нацбезопасности Уроженку Кыргызстана лишили российского гражданства за угрозу нацбезопасности
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки В Кыргызстане произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки
В&nbsp;Бишкеке столкнулись автобусы &#8470;&nbsp;212 и&nbsp;42&nbsp;&mdash; очевидцы рассказали о&nbsp;конфликте В Бишкеке столкнулись автобусы № 212 и 42 — очевидцы рассказали о конфликте
Есть жалобы на&nbsp;милиционеров? Номера службы внутренних расследований МВД Есть жалобы на милиционеров? Номера службы внутренних расследований МВД
Бизнес
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
2 июня, понедельник
09:46
Торговая война. Введенные Трампом пошлины сохранят независимо от решения суда Торговая война. Введенные Трампом пошлины сохранят неза...
09:35
Жительница 8-го микрорайона жалуется на разлив поливной воды
09:34
Кыргызстан занял третье место в командном Кубке Maxima Masters по конкуру
09:22
Российский рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 2 июня
09:15
Убийство Айзирек. Извинение блогера считают недостаточным и требуют его привлечь