Убийство Айзирек. Извинение блогера считают недостаточным и требуют его привлечь

Извинение блогера Айбека Уланова, последовавшее после того, как он фактически оскорбил погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, кыргызстанцы посчитали недостаточным.
Адвокат Шердор Абдыкапаров инициирует возбуждение уголовного дела против Айбека Уланова по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей женщины, а также за разжигание ненависти и вражды. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
По словам юриста, он подготовил «коллективное заявление в ГУВД» с требованием возбудить уголовное дело в отношении блогера и привлечь его за публичное оправдание убийства и распространение дезинформации.
«Чтобы этот случай стал уроком для всех», — подчеркнул Шердор Абдыкапаров.
Кыргызстанцы, разделяющие мнение адвоката о том, что Айбека Уланова необходимо привлечь, могут связаться с помощником юриста и подписать коллективное заявление. Номер телефона для связи: 0509020401 (Аяна).
Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил.
По факту убийства Айзирек Эралиевой возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Материалы дела переданы в Кара-Кульджинский РОВД. В качестве подозреваемого задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
У Айзирек Эралиевой остались пятеро детей. Старшему сыну 17 лет, он обучается в колледже в Бишкеке. Второй сын окончил 9-й класс, третьему ребенку 11 лет. Также остались семилетняя девочка и младшая дочь четырех лет. Сообщается, что родной брат подозреваемого выразил готовность взять детей под опеку.