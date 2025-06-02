Убийство Айзирек. Извинение блогера считают недостаточным и требуют его привлечь

Извинение блогера Айбека Уланова, последовавшее после того, как он фактически оскорбил погибшую от рук мужа Айзирек Эралиеву, кыргызстанцы посчитали недостаточным.

Фото — скриншот с видеозаписи с извинениями. Блогер Айбек Уланов, которого требуют привлечь к уголовной ответственности

Адвокат Шердор Абдыкапаров инициирует возбуждение уголовного дела против Айбека Уланова по факту распространения информации, порочащей честь и достоинство погибшей женщины, а также за разжигание ненависти и вражды. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

По словам юриста, он подготовил «коллективное заявление в ГУВД» с требованием возбудить уголовное дело в отношении блогера и привлечь его за публичное оправдание убийства и распространение дезинформации.

«Чтобы этот случай стал уроком для всех», — подчеркнул Шердор Абдыкапаров.

Кыргызстанцы, разделяющие мнение адвоката о том, что Айбека Уланова необходимо привлечь, могут связаться с помощником юриста и подписать коллективное заявление. Номер телефона для связи: 0509020401 (Аяна).