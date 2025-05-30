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Общество

Кыргызстанец извинился перед родными убитой в Кара-Кульдже женщины

Кыргызстанец Айбек Уланов извинился перед близкими убитой в Кара-Кульджинском районе Ошской области женщины. Видеообращение он опубликовал у себя на странице в соцсетях.

Напомним, в сервисе Threads мужчина написал: «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» и прикрепил арт-картинку погибшей.

Публикация вызвала гнев среди пользователей соцсетей. Они требовали, чтобы Айбека Уланова привлекли к ответственности.

Автор публикации отметил, что обсуждаемый пост провисел пять минут, затем он его удалил.

«К сожалению, вы неправильно поняли, там был гипотетический вопрос, который никак не связан с картинкой, созданной искусственным интеллектом. Хочу извиниться перед семьей погибшей и принести искренние соболезнования», — сказал Айбек Уланов.

На днях стало известно об убийстве 38-летней жительницы Кара-Кульджинского района Ошской области. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с супругом посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность мужа. Он избил супругу, а после застрелил. По подозрению в преступлении задержан 40-летний муж погибшей. Его водворили в ИВС. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331045/
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