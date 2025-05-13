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Происшествия

В МВД прокомментировали обыск и задержание в ГУВД Бишкека

В здании Главного управления внутренних дел Бишкека провели специальные следственные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Ранее отмечалось, что сотрудники Главного следственного управления и службы внутренних расследований МВД проводят в здании ГУВД обыск. Есть один задержанный.

«Сегодня в рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой МВД по факту превышения должностных полномочий, проведены специальные следственные мероприятия — выемка документов в одном из отделов ГУВД столицы. В настоящее время следственные действия продолжаются», — подчеркнули в милиции.

После завершения следственных мероприятия МВД предоставит дополнительную информацию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328880/
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