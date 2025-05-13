Сотрудники ГСУ проводят обыск в столичном ГУВД. Один милиционер задержан

В здании Главного управления внутренних дел Бишкека вновь проводят обыски. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, сотрудники Главного следственного управления МВД совместно с работниками службы внутренних расследований пришли в здание ГУВД сегодня, где проводят следственно-оперативные мероприятия. Есть информация об одном задержанном сотруднике ГУВД.

Напомним, что 29 апреля в здании ГУВД Бишкека уже проводили обыск. Тогда сотрудники спецслужб задержали двух наркоборцов столичной милиции по подозрению в продаже наркотиков.