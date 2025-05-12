17:59
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Происшествия

Ближе к перемирию. Индия возобновила подачу воды в Пакистан

Индия открыла шлюзы на двух гидротехнических сооружениях — плотинах Баглихар и Салал, расположенных на реке Ченаб, которая относится к бассейну Инда и течет в Пакистан. Об этом сообщают индийские издания The Economic Times и The Tribune.

СМИ
Фото СМИ. Индия открыла шлюзы на двух гидротехнических сооружениях — плотинах Баглихар и Салал

Это решение последовало после блокады, введенной 4 мая на фоне обострения кашмирского конфликта. Тогда Индия приостановила действие ключевого международного документа — Договора о водах Инда 1960 года, согласно которому Ченаб отходит Пакистану, хотя и берет начало в индийских Гималаях.

По данным источников The Tribune, открытие шлюзов вызвано технической необходимостью снижения давления в переполненных водохранилищах, а не изменением риторики. Позиция Нью-Дели по водному договору пока остается неизвестной.

Кроме того, власти Индии приняли решение открыть 32 аэропорта на западе и севере страны, работа которых была временно ограничена в связи с военной операцией против террористов на пакистанской территории.

Напомним, Индия начала военную операцию против Пакистана вечером 6 мая. В Минобороны заявили, что целью атаки стала инфраструктура, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии». В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и начал ракетный обстрел территории Индии.

Отношения между странами резко обострились после теракта, совершенного 22 апреля в Пахалгаме, в индийском Кашмире. Боевики открыли огонь по туристической группе, убив 26 человек. Индия обвинила пакистанские власти в причастности к теракту.

10 мая президент США заявил, что власти Индии и Пакистана договорились о прекращении огня и начале переговоров. «После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня», — отметил Дональд Трамп.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328730/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Перемирие между Индией и Пакистаном: напряженность сохраняется
Индия и Пакистан договорились о перемирии и переговорах
МИД вновь призывает граждан воздержаться от поездок в Индию и Пакистан
Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном: что известно к этому часу
Обострение ситуации. Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном
Милиция Чуйской области проводит профилактику с рабочими из Индии и Пакистана
Обострение. Минобразования КР проводит работу среди студентов Индии и Пакистана
Обострение. МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в Индию и Пакистан
Пакистан-Индия салгылашы: 36 киши каза болду
Боевые действия между Пакистаном и Индией: сообщается о гибели 36 человек
Популярные новости
Женщину не&nbsp;успели отвезти к&nbsp;врачам&nbsp;&mdash; сотрудники милиции приняли роды в&nbsp;машине Женщину не успели отвезти к врачам — сотрудники милиции приняли роды в машине
Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в&nbsp;Кыргызстане Два землетрясения зафиксировал Институт сейсмологии в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
Бизнес
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
12 мая, понедельник
17:56
Очень важное обращение к водителям сделали в УПСМ Бишкека Очень важное обращение к водителям сделали в УПСМ Бишке...
17:39
Turkish Airlines будет штрафовать всех любителей вскакивать с мест по прилету
17:30
Ключи от квартир 879 семьям в Джалал-Абаде вручил Садыр Жапаров
17:22
Ближе к перемирию. Индия возобновила подачу воды в Пакистан
17:14
Назначены и. о. руководителей новых министерств просвещения и науки