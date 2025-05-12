Ближе к перемирию. Индия возобновила подачу воды в Пакистан

Индия открыла шлюзы на двух гидротехнических сооружениях — плотинах Баглихар и Салал, расположенных на реке Ченаб, которая относится к бассейну Инда и течет в Пакистан. Об этом сообщают индийские издания The Economic Times и The Tribune.

Фото СМИ. Индия открыла шлюзы на двух гидротехнических сооружениях — плотинах Баглихар и Салал

Это решение последовало после блокады, введенной 4 мая на фоне обострения кашмирского конфликта. Тогда Индия приостановила действие ключевого международного документа — Договора о водах Инда 1960 года, согласно которому Ченаб отходит Пакистану, хотя и берет начало в индийских Гималаях.

По данным источников The Tribune, открытие шлюзов вызвано технической необходимостью снижения давления в переполненных водохранилищах, а не изменением риторики. Позиция Нью-Дели по водному договору пока остается неизвестной.

Кроме того, власти Индии приняли решение открыть 32 аэропорта на западе и севере страны, работа которых была временно ограничена в связи с военной операцией против террористов на пакистанской территории.

Напомним, Индия начала военную операцию против Пакистана вечером 6 мая. В Минобороны заявили, что целью атаки стала инфраструктура, «откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии». В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и начал ракетный обстрел территории Индии.

Отношения между странами резко обострились после теракта, совершенного 22 апреля в Пахалгаме, в индийском Кашмире. Боевики открыли огонь по туристической группе, убив 26 человек. Индия обвинила пакистанские власти в причастности к теракту.

10 мая президент США заявил, что власти Индии и Пакистана договорились о прекращении огня и начале переговоров. «После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня», — отметил Дональд Трамп.