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Общество

Индия и Пакистан договорились о перемирии и переговорах

Власти Индии и Пакистана договорились о прекращении огня и начале переговоров. Об этом сегодня сообщили власти США, а затем это подтвердили в Исламабаде и Нью-Дели.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня», — первым написал в соцсети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Затем госсекретарь США Марко Рубио подтвердил это в соцсети Х, отметив, что Нью-Дели и Исламабад также договорились о «начале переговоров на нейтральной территории по широкому кругу вопросов».

«Пакистан и Индия договорились о прекращении огня, которое вступает в силу немедленно», — написал вскоре в соцсети Х глава МИД и вице-премьер Пакистана Исхак Дар.

Позже в комментарии телеканалу Geo TV он рассказал, что посредниками в урегулировании также выступили Саудовская Аравия и Турция.

Представитель МИД Индии позже рассказал на брифинге, что прекращения огня удалось добиться после телефонного разговора главнокомандующих двух стран. По его словам, перемирие действует «на земле, в воздухе и на море».

Напомним, сегодня утром правительство Пакистана объявило о начале военной операции против Индии. Атакованы индийские авиабазы и склады боеприпасов. Воздушное пространство над Пакистаном полностью закрыто. Сейчас его вновь открыли.

Ранее Исламабад сообщил об атаке Индии на его авиабазы. Одна из них расположена недалеко от столицы. Пакистан утверждал, что большинство ракет перехвачены системами ПВО, остальные не достигли своей цели.

9-10 мая госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с обеими сторонами конфликта и предложил им посредничество Штатов для урегулирования конфликта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328588/
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