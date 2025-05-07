09:04
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Происшествия

Конфликт между Индией и Пакистаном обостряется: стороны обменялись ударами

Конфликт между Индией и Пакистаном обостряется. Вчера вечером Индия объявила, что атаковала «террористическую» инфраструктуру в Пакистане, а также в пакистанской части Кашмира — спорного региона, который делят между собой Индия, Пакистан и Китай. Пакистан нанес ответные удары. Об этом сообщает CNN.

По версии пакистанских властей и военных, индийские удары пришлись на пять городов, два из которых находятся в Пенжабе — пакистанской провинции, территория которой, в отличие от Кашмира, не является спорной. Отмечается, что Индия атаковала Пакистан за пределами Кашмира впервые с 1971 года.

После обострения конфликта в зоне эскалации перестали летать гражданские самолеты.

По предварительным данным, восемь человек погибли, еще 35 ранены в Пакистане в результате ударов индийских войск, сообщила пресс-служба пакистанской армии. Власти страны заявили, что среди жертв есть гражданские. Индия настаивает, что нанесла «целенаправленные и точные» удары лишь по «известным лагерям террористов».

Пакистан заявил об уничтожении двух индийских истребителей, а также штаба бригады Вооруженных сил Индии и индийского поста вдоль разделительной линии в Кашмире. Индийская армия потери не подтвердила.

Местный телеканал Samaa TV опубликовал фото, как утверждается, одного из сбитых индийских самолетов Rafale.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «мир не может позволить себе военную конфронтацию» между Индией и Пакистаном«. Президент США Дональд Трамп назвал «позором» обострение конфликта между двумя странами.

Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились после того, как 22 апреля в контролируемой Индией части Кашмира вооруженные люди обстреляли группу туристов, убив 26 человек. Ответственность за нападение взяла ранее неизвестная военизированная группировка, называющая себя «Фронт сопротивления».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328344/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
«Мисс Кыргызстан — 2025» примет участие в конкурсе «Мисс мира — 2025»
Эскалация. Индия закрыла воздушное пространство для самолетов из Пакистана
На пороге войны. Резкое ухудшение отношений Пакистана и Индии грозит эскалацией
Индия закрывает границу и отменяет визы для Пакистана
Пахалгамдагы теракт. Садыр Жапаров Индиянын премьер-министрине көңүл айтты
В Индии вооруженные люди открыли огонь по группе туристов — более 25 погибших
Около 100 человек погибли в результате ударов молний в Индии и Непале
Торговая война. Apple отправила в США из Индии пять самолетов с iPhone
Конфликт парня и милиционера попал на видео. Подробности инцидента
«Ты должна была мне открыть дверь». Видео конфликта актера и таксистки в Бишкеке
Популярные новости
Их&nbsp;нравы. Сын президента Уганды захватил охрану оппозиции и&nbsp;хочет кастрировать Их нравы. Сын президента Уганды захватил охрану оппозиции и хочет кастрировать
18-летний водитель мопеда сбил двух пресс-секретарей УПСМ 18-летний водитель мопеда сбил двух пресс-секретарей УПСМ
В&nbsp;Бишкеке по&nbsp;факту крупной растраты задержаны бухгалтер и&nbsp;кассир колледжа В Бишкеке по факту крупной растраты задержаны бухгалтер и кассир колледжа
В&nbsp;Кыргызстане задержан подозреваемый в&nbsp;крупном мошенничестве В Кыргызстане задержан подозреваемый в крупном мошенничестве
Бизнес
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
7 мая, среда
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 7 мая 1938 года Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 7 ма...
08:45
Конфликт между Индией и Пакистаном обостряется: стороны обменялись ударами
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 мая, вторник
23:11
В Telegram добавлена функция сверхзащищенных групповых звонков
22:42
В Бишкеке с 7 по 10 мая временно изменят схемы движения некоторых автобусов
22:35
Кто из мировых лидеров будет на Параде Победы в Москве
22:15
Москва усиливает меры на 9 Мая: ограничения в аэропортах, возможны перебои связи
22:02
Милиция задержала блогера по подозрению в разжигании межнациональной вражды