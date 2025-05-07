Конфликт между Индией и Пакистаном обостряется: стороны обменялись ударами

Конфликт между Индией и Пакистаном обостряется. Вчера вечером Индия объявила, что атаковала «террористическую» инфраструктуру в Пакистане, а также в пакистанской части Кашмира — спорного региона, который делят между собой Индия, Пакистан и Китай. Пакистан нанес ответные удары. Об этом сообщает CNN.

По версии пакистанских властей и военных, индийские удары пришлись на пять городов, два из которых находятся в Пенжабе — пакистанской провинции, территория которой, в отличие от Кашмира, не является спорной. Отмечается, что Индия атаковала Пакистан за пределами Кашмира впервые с 1971 года.

После обострения конфликта в зоне эскалации перестали летать гражданские самолеты.

По предварительным данным, восемь человек погибли, еще 35 ранены в Пакистане в результате ударов индийских войск, сообщила пресс-служба пакистанской армии. Власти страны заявили, что среди жертв есть гражданские. Индия настаивает, что нанесла «целенаправленные и точные» удары лишь по «известным лагерям террористов».

Пакистан заявил об уничтожении двух индийских истребителей, а также штаба бригады Вооруженных сил Индии и индийского поста вдоль разделительной линии в Кашмире. Индийская армия потери не подтвердила.

Местный телеканал Samaa TV опубликовал фото, как утверждается, одного из сбитых индийских самолетов Rafale.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «мир не может позволить себе военную конфронтацию» между Индией и Пакистаном«. Президент США Дональд Трамп назвал «позором» обострение конфликта между двумя странами.

Отношения между Индией и Пакистаном резко ухудшились после того, как 22 апреля в контролируемой Индией части Кашмира вооруженные люди обстреляли группу туристов, убив 26 человек. Ответственность за нападение взяла ранее неизвестная военизированная группировка, называющая себя «Фронт сопротивления».