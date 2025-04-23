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Происшествия

В Индии вооруженные люди открыли огонь по группе туристов — более 25 погибших

По меньшей мере 27 туристов погибли, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники в силовых структурах.

Уточняется, что в районе популярного горного курорта Пахалгам вооруженные люди открыли огонь по группе туристов. Инцидент произошел в Байсаране — на высокогорном лугу, расположенном в стороне от основных дорог. Это место называют «местной Швейцарией», оно часто используется как съемочная площадка для фильмов Болливуда.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Сопротивление Кашмира», которая заявила в соцсетях, что выступает против демографических изменений в регионе, вызванных, по ее словам, «заселением чужаков». Боевики пригрозили и в будущем применять насилие к тем, кто «нелегально поселяется» в Кашмире.

Это первое нападение на туристов в 2025 году. Предыдущий подобный инцидент произошел в мае 2024-го, тогда в Пахалгаме были ранены двое отдыхающих.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил атаку и поручил министру внутренних дел Амиту Шаху срочно вылететь в регион. На место трагедии направлены подразделения армии и полиции, проводится эвакуация туристов и операция по поимке боевиков.

Известно, что все погибшие — мужчины. Большинство из них — туристы из разных регионов страны, среди них есть по меньшей мере два иностранца — граждане ОАЭ и Непала.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327026/
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