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Первое заседание по делу о закрытии телеканала «Апрель» состоится 12 мая

Первое заседание по делу о закрытии телеканала «Апрель» состоится 12 мая в 16.00 в Октябрьском районном суде Бишкека. Об этом сообщила сама редакция.

Напомним, ранее прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель» с целью «защиты общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства в сфере средств массовой информации».

Как сообщает редакция «Апреля», в иске указано, что «негативное наслоение отрицательной информации, сопровождающейся сарказмом, насмешками, видеоколлажем, экспрессивной речью и мимикой ведущих телеканала «Апрель-ТВ», ведет к восприятию действующей власти КР в невыгодном свете, подрывает авторитет власти, вызывает недоверие и подозрительность у людей, которые смотрят данные новости».

Также в редакции отметили, что в ноябре-декабре 2024 года проведены три экспертизы: судебно-экспертной службой при Министерстве юстиции, Республиканским центром психиатрии и наркологии при Министерстве здравоохранения и Национальной академией наук. Они вынесли заключение о том, что во всех публикациях «Апреля» присутствуют лингвистические признаки негативного характера по отношению к действующей власти.

В ответ на исковое заявление редакция телеканала сообщила, что приветствует усилия органов правопорядка по борьбе с деструктивной деятельностью, но в то же время напомнила — свобода слова и критика власти являются фундаментом демократического общества.

«Мы убеждены, что свобода выражения мнений и независимая журналистика — это не угроза, а основа устойчивой демократии. Сам президент Садыр Жапаров не раз заявлял, что конструктивная критика — это необходимость», — отметили в редакции.

Кроме того, Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил иск, заметив, что «власти Кыргызстана продолжают прискорбную практику закрытия СМИ на незаконных основаниях».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328291/
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