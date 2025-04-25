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Общество

Комитет по защите журналистов осуждает иск, поданный против телеканала «Апрель»

Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил иск, поданный прокуратурой Кыргызстана против независимого телеканала «Апрель», поводом для которого стало якобы «негативное» и «деструктивное» освещение работы правительства.

«Власти Кыргызстана продолжают прискорбную практику закрытия СМИ на незаконных основаниях, утверждая, что их «негативная» подача информации может спровоцировать беспорядки. В демократическом обществе критическое освещение не может быть основанием для закрытия СМИ. Власти Кыргызстана должны позволить телеканалу «Апрель» свободно работать», — заявила старший научный сотрудник CPJ по Европе и Центральной Азии Анна Браха.

Согласно исковому заявлению, с которым ознакомились в CPJ, власти добиваются аннулирования вещательной лицензии телеканала и прекращения его деятельности в социальных сетях на основании расследования Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

В документе утверждается, что критическое освещение событий телеканалом «представляет власти в неблагоприятном свете» и «подрывает авторитет правительства», что «в совокупности с другими социальными или глобальными факторами может привести к призывам к массовым беспорядкам с целью последующего захвата власти».

В своем заявлении телеканал «Апрель» отверг обвинения, подчеркнув, что приветствует усилия органов правопорядка по борьбе с деструктивной деятельностью, но в то же время напомнив, что свобода слова и критика власти являются фундаментом демократического общества.

Напомним, прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327334/
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