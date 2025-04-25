Комитет по защите журналистов осуждает иск, поданный против телеканала «Апрель»

Комитет по защите журналистов (CPJ) осудил иск, поданный прокуратурой Кыргызстана против независимого телеканала «Апрель», поводом для которого стало якобы «негативное» и «деструктивное» освещение работы правительства.

«Власти Кыргызстана продолжают прискорбную практику закрытия СМИ на незаконных основаниях, утверждая, что их «негативная» подача информации может спровоцировать беспорядки. В демократическом обществе критическое освещение не может быть основанием для закрытия СМИ. Власти Кыргызстана должны позволить телеканалу «Апрель» свободно работать», — заявила старший научный сотрудник CPJ по Европе и Центральной Азии Анна Браха.

Согласно исковому заявлению, с которым ознакомились в CPJ, власти добиваются аннулирования вещательной лицензии телеканала и прекращения его деятельности в социальных сетях на основании расследования Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

В документе утверждается, что критическое освещение событий телеканалом «представляет власти в неблагоприятном свете» и «подрывает авторитет правительства», что «в совокупности с другими социальными или глобальными факторами может привести к призывам к массовым беспорядкам с целью последующего захвата власти».

В своем заявлении телеканал «Апрель» отверг обвинения, подчеркнув, что приветствует усилия органов правопорядка по борьбе с деструктивной деятельностью, но в то же время напомнив, что свобода слова и критика власти являются фундаментом демократического общества.

Напомним, прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель».