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Общество

Главред «Апреля»: Будем работать и доказывать свою правоту в суде

Прокуратура Октябрьского района подала в суд иск о закрытии телеканала «Апрель» и аннулировании его лицензии на вещание. Главный редактор канала Дмитрий Ложников прокомментировал 24.kg ситуацию.

Он подчеркнул свою приверженность закону и готовность отстаивать свою позицию.

«В любом случае мы законопослушные граждане, мы будем исполнять решение суда, каким бы оно ни было, раз это решение суда. Просто есть разные инстанции — вторая, третья. Если уж Верховный суд примет то или иное решение, мы его будем исполнять», — отметил главный редактор телеканала.

При этом он добавил, что до окончательного вердикта телеканал продолжит работать.

«Суд еще не начался, даже не определена дата. Поэтому мы продолжаем сейчас работать, участвовать в процессе и будем доказывать нашу правоту. Мы уверены, что предъявленные нам обвинения не соответствуют действительности», — сказал Дмитрий Ложников.

Он заметил, что критика власти — это не преступление, а одна из ключевых функций средств массовой информации. И подчеркнул, что в Кыргызстане достаточно мало независимых медиа и кто-то должен выполнять эту роль.

Главред «Апреля» напомнил, что в стране много государственных СМИ, которые хвалят власть, поэтому нужен баланс. Он также выразил надежду на справедливость судебного процесса.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что иск подан на основании материалов, поступивших из ГКНБ, и заключений трех экспертных ведомств. В заявлении отмечается, что целью обращения являются защита общественной безопасности и предотвращение распространения противоправной информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327194/
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