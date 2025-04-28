Двоих задержанных из четверых по делу о вербовке наемников в российскую армию отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

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Ранее сообщалось, что спецслужбы задержали сотрудницу «Русского дома» в Оше Наталью Секерину и еще троих человек. Среди них есть и сотрудник пресс-службы мэрии города Оша Сергей Лапушкин. Им вменяют статью «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях» УК КР. Всех четверых водворили в СИЗО.

«25 апреля ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении обвиняемых С.Н.В. и С.В.Т. удовлетворено. Первомайский районный суд отпустил их под домашний арест», — отметили в суде.

Напомним, 25 апреля председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергеем Вакуновым. Сообщалось, что они обсудили задержание ряда внештатных сотрудников Россотрудничества — граждан КР и «с учетом характера предполагаемых правонарушений принято решение изменить им меру пресечения на домашний арест».

Согласно распространенным в СМИ данным, еще одним задержанным был Виктор Васильев, которого называют «политологом» и «африканистом». Имя четвертого фигуранта дела пока не озвучивалось.