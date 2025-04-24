Одним из арестованных в последние дни в Кыргызстане по обвинению в вербовке наемников является Виктор Васильев, которого называют «политологом» и «африканистом». Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на российские СМИ.

По их информации, гражданин России Виктор Васильев стал одним из фигурантов расследования, связанного с вербовкой наемников для участия в военных действиях на территории иностранного государства.

По данным российских СМИ, Виктор Васильев ранее фигурировал под фамилией Луковенко и был осужден в России за убийство темнокожего студента. Согласно расследованиям The Insider, Центра «Досье» и проекта «Система» (Радио Свобода / Настоящее Время), он придерживался неонацистских взглядов и впоследствии сотрудничал со структурами, связанными с Евгением Пригожиным и, вероятно, с российской военной разведкой.

Васильев также упоминался как администратор Telegram-канала «Улыбаемся и машем» и организатор мероприятий в странах Африки, направленных против западной политики на континенте. Его деятельность ранее привлекала внимание международных СМИ и государственных структур, в том числе американского Госдепартамента.

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По данным «Радио Азаттык», вместе с ним в рамках того же дела были задержаны сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина и представитель пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Им предъявлены обвинения в вербовке и обучении наемников по статье 416 Уголовного кодекса КР.

Официальные органы пока не сделали публичных заявлений по поводу задержания Васильева.

Российский МИД и профильные ведомства ситуацию также пока не комментировали.